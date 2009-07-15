Комиссия ВР оценила на "двойку" работу ФГИ в 2008г.

Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации Верховной Рады признала неудовлетворительной работу Фонда государственного имущества Украины по выполнению Государственной программы приватизации в 2008 году. Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении ВР.

Согласно сообщению, кроме того, комиссия намерена просить главу Верховной Рады поручить Счетной палате провести аудит деятельности ФГИУ за 2009 г.

В частности, в сообщении отмечается, что Законом о Государственном бюджете на 2008 год была установлена задача по поступлению средств от приватизации государственного имущества в размере 8,9 млрд. грн. Однако 12 декабря 2008 года план поступления средств от приватизации в Госбюджет Украины был уменьшен в 14,7 раз - до 607 млн. грн. При этом откорректированное задание ФГИУ выполнил на 79,42%, перечислив в Госбюджет только 482 млн. грн.

По мнению членов комиссии, организационная работа Фонда по обеспечению и проведению приватизации государственного имущества за отчетный период была не эффективной. При этом в сообщении отмечается, что за отчетный период количество убыточных предприятий в управлении ФГИУ выросло вдвое.

Народные депутаты также считают, что Фонд госимущества и его региональные отделения не обеспечили надлежащий уровень контроля за учетом объектов государственной собственности, договоров аренды государственного имущества и их перезаключением.

По итогам обсуждения Кабинету министров, в частности, рекомендовано подать предложения о внесении изменений в законодательство в части повышения ответственности уполномоченных лиц государства за эффективность осуществления функций управления корпоративными правами. При этом Фонд государственного имущества должен принять меры для обеспечения выполнения задач по поступлению средств от приватизации в Госбюджет в этом году.