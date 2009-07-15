Уолл-стрит открылась ростом на внутреннем позитиве

Фондовый рынок США, росший два предыдущих дня после продолжительного спада, на открытии в среду продолжил движение вверх на хорошем отчете за второй квартал корпорации Intel и не испугавшись рекордного с начала 1950 года спада потребительских цен в июне 2009 года по сравнению с годом ранее. "Это несколько фальшивое сравнение, поскольку оно включает цены на бензин, достигшие в прошлом году практически астрономического пика", - пояснил интернет-порталу финансовых новостей CNNMoney.com экономист PNC Стюарт Хоффман.

Индекс DJIA подрос на открытии на 1,16% - до 8456,60 пункта, а S&P 500 прибавил 1,28% - до 917,48 пункта. Индекс NASDAQ вырос на 1,56%, оказавшись на уровне 1827,87 пункта, передает агентство Франс Пресс. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.