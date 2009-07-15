Индекс РТС вырос в среду на 2,46%, рост индекса ускорился после выхода позитивной статистики по экономике США, сообщает РИА Новости.

По итогам дня индекс прибавил 2,46% и поднялся до уровня 887,85 пункта. На 18.00 мск индекс ММВБ подскочил на 4,81% - до 934,26 пункта, в начале торгов он вновь поднялся выше отметки 900 пунктов.

В лидерах торгов в РТС в среду были акции ГМК "Норильский никель" (+6,17%)и привилегированные акции "Транснефти" (+6,02%), в лидерах падения - акции ОПИН (-11,11%), "Магнита" (-5,28%). Рост российского рынка акций наблюдался с самого открытия на фоне оптимистичного настроя инвесторов на мировых торговых площадках и подъема цен на нефть. Однако после выхода во второй половине дня сильной статистики по экономике США рост рынка еще ускорился. Промпроизводство в США в июне упало на 0,4%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле 2009 года вырос до минус 0,55 пункта, что является максимальным уровнем с апреля прошлого года (ожидался рост индекса до минус 5 пунктов).