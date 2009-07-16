Эксперт: ОПЗ могут купить российские инвесторы

В существующих рыночных условиях только российские игроки, которые покупают газ по цене около 70 долл. за 1 тыс. куб. м и, таким образом, имеют возможность производить аммиак гораздо дешевле, чем другие его производители, могут проявить интерес к участию в торгах по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) при повышении его начальной цены.

Так прокомментировал УНИАН возможные результаты конкурса по продаже ОПЗ аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Питер КЕЛЛЕР.

Он также добавил, что именно российские инвесторы имеют возможность осуществлять необходимые поставки аммиака на ОПЗ.

Среди потенциальных покупателей ОПЗ аналитик назвал российские Renova, Akron, EuroChem, Sibur Holding, украинские UkrSib ("Черкассы Азот", "Чернигов Химволокно"), Privat ("Днепроазот"), а также Yara International (Норвегия), K + S (Германия), Egyptian Fertilizers Company EFC (Египт), Middle East investors.

В целом, по словам аналитика, условия приватизации, особенно начальная цена, "достаточно амбициозны". "По нашим оценкам, начальная цена, которую запросили, находится на грани максимального уровня разумной цены", - отметил П.КЕЛЛЕР.

По его информации, ситуация на рынке удобрений резко ухудшилась за последние 9 месяцев: цены на удобрения снизились на 60% по сравнению с прошлым годом, а цена на газ в Украине является одной из самых высоких в мире, что делает производство аммиака при текущих ценах на удобрения невыгодным. Кроме того, глобальный спрос на азотные удобрения значительно сократился.

По словам П.КЕЛЛЕРА, Одесский припортовый завод производит только аммиак и карбамид, однако в существующих рыночных условиях выгодным может быть только производство карбамида и нитрата аммония. "Очевидно, что преимуществом Одесского припортового завода является его расположение в непосредственной близости к Южному порту с химическим морским терминалом и в конце трубопровода Тольятти-Одесса", - отметил аналитик.

По его оценке, окончательная цена за Одесский припортовый завод в лучшем случае может достигнуть 700 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил вчера конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.