Эксперт: в приватизации ОПЗ больше политики, чем экономики

В планируемой очередной раз приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) больше политики, нежели экономической целесообразности. Так прокомментировала УНИАН объявленный вчера, 15 июля, конкурс по продаже ОПЗ аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она также отметила, что скорее всего из-за политического фактора предприятие не было продано в докризисные времена, когда за него можно было выручить на порядок больше, чем предполагается сейчас. "Соответственно, имеются сомнения, что ОПЗ будет продан и в этом году", - добавила аналитик.

В то же время, по ее словам, установленная Фондом госимущества начальная цена за госпакет Одесского припортового завода в размере 4 млрд. грн. является его нижней ценовой границей, а его максимальная стоимость измеряется стратегическим положением ОПЗ как предприятия, имеющего комплекс по перевалке аммиака.

Е.ЕВДОЧЕНКО также добавила, что в условиях финансового кризиса, когда цены на ряд промышленных активов, в том числе и ОПЗ, выглядят крайне привлекательными, круг инвесторов безусловно есть как со стороны местных промышленных групп, так и среди иностранных.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил вчера конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая п.г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 г. В.ЮЩЕНКО своим Указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой Указ от 7 июля.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.