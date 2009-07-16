Уолл-стрит открылась спадом

Фондовый рынок США, росший три предыдущих дня после продолжительного спада, на открытии в четверг вновь перешел к снижению, невзирая на хороший отчет за второй квартал второго по значению банка страны JP Morgan и данные о сокращении безработицы среди имеющих страховку американцев. "Хотя слишком рано называть сезон отчетов (крупнейших корпораций США) успешным, но ранние признаки позитивны", - заявил агентству Рейтер непосредственно перед открытием биржи глава отдела ценных бумаг лондонской Hargreaves Lansdown Ричард Хантер. Однако возобладали все же страхи инвесторов относительно возможности банкротства крупного кредитодателя мелкому американскому бизнесу CIT Group, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Индекс DJIA упал на открытии на 0,3% - до 8592,86 пункта, а S&P 500 снизился на полпроцента - до 928,04 пункта. Индекс NASDAQ потерял 0,4%, оказавшись на уровне 1855,64 пункта, передает Ассошиэйтед Пресс. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.