Индекс РТС вырос в четверг более чем на 1,7%

Индекс РТС вырос в четверг чуть более чем на 1,7% при поддержке оптимистичных настроений на мировых торговых площадках, спровоцированных выходом сильного отчета банка JP Morgan Chase и статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные биржи. По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,73%, вновь поднявшись выше отметки 900 пунктов (до 903,23 пункта), которую он взял и вскоре "сдал"в начале дня. Индекс ММВБ на 18.00 мск продемонстрировал нисходящее движение, снизившись на 0,25% - до 938,87 пункта. В лидерах торгов в РТС в четверг были привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+5,88%), акции "Газпром нефти" (+5,07%), в лидерах падения - акции "Седьмого континента" (-9,09%), "Северо-Западного Телекома" (-5,36%). Открытие российского рынка акций в четверг было позитивным, однако уже в первый час торгов индекс ММВБ ушел в отрицательную область на фоне ухудшившегося внешнего фона (негативного открытия европейского рынка акций, снижавшихся фьючерсов на индексы США, возобновившегося снижения мировых цен на нефть). Однако после публикации в 16.30 мск сильных данных по числу заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю (упало за неделю на 47 тысяч, тогда как ожидалось снижение на 12 тысяч) индекс ММВБ на время вернулся в плюс, хотя закрепиться в положительной области ему так и не удалось. Позитив на рынок привнесла также и оказавшаяся лучше прогнозов рынка отчетность банка JP Morgan Chase за второй квартал текущего года.