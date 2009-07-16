Эксперт: ситуация на фондовом рынке остается неопределенной

Ситуация на отечественном фондовом рынке пока остается неопределенной, считает старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию. Завтра весь интерес участников рынков будет обращен к финансовым результатам деятельности Bank of America и General Electric, сообщил брокер. Главным же событием дня, подчеркнул он, станет оглашение данных от Citigroup, по поводу которого вновь возникли слухи о возможном банкротстве.

Как считает брокер, сегодня внешний фон cпособствовал продолжению роста украинских акций. Так, американские фондовые индексы вчера заметно подросли, подъем фондовых рынков наблюдался и на торгах в Азии, напомнил он.

А.РЕПИН отметил, что в первой половине четверга на украинском фондовом рынке торги проходили преимущественно на вчерашних уровнях закрытия. После обеда небольшую поддержку рынок получил после опубликования позитивной отчетности JPMorgan, а также традиционной статистики по пособиям по безработице США, которая вышла лучше ожиданий, сообщил он.

По информации брокера, наиболее активно на УБ торговались акции Енакиевского металлургического завода и «Укрнафты». В свою очередь, на ПФТС повышеным спросом сегодня пользовались акции «Западэнерго», добавил он.

А.РЕПИН сообщил, что на Украинской Бирже сегодня было заключено 321 сделку на общую суму 5,1 млн. грн. Лидерами по объемам заключенных сделок являлись акции «Укрсоцбанка» (886,8 тыс. грн.) и «Укрнафты» (859,7 тыс. грн.), отметил брокер. Он также сказал, что на рынке котировок ПФТС было заключено 58 сделок на общую суму 7,1 млн. грн.