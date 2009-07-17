На российских площадках ожидается рост

Торги акциями на российских площадках в последний рабочий день недели могут открыться ростом на фоне повышения значений индексов в Азии и вопреки слегка подешевевшей нефти, сообщает РИА Новости.

"С одной стороны, рост азиатских индексов способен оказать поддержку российскому фондовому рынку. С другой стороны, снижение фьючерсов на американские индексы и дешевеющая нефть способны оказать значительное давление, что, в первую очередь, отразится на акциях нефтегазового сектора", - объясняет аналитик инвестиционной компании "Финам"Денис Круглов. "Многие участники рынка предпочтут зафиксировать столь удачную неделю", - полагает аналитик компании "Алор"Наталья Лесина.

"Повлиять на характер торгов могут данные по строительству домов в США и отчетность крупных банков", - добавляет заместитель генерального директора компании "Олма"Алексей Быстров.

В течение торговой сессии будут опубликованы финансовые отчеты двух банков - Citigroup (16:00) и Bank of America (до открытия торгов в Штатах). Morgan Stanley в четверг перенес дату публикации финансовых результатов на 22 июля. Кроме того, опубликует свой отчет General Electric. "В целом, причин для высокой волатильности сегодня достаточно, однако пятница может пройти на фоне фиксации прибыли, полученной за неделю. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в диапазоне 950-975 пунктов, поддержки - 920 и 880 пунктов", - написали аналитики "Атона". В четверг российские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, что обусловлено неоднозначным новостным фоном и необходимостью коррекции по многим ликвидным акциям после существенного роста: РТС (+1,73%), ММВБ (-0,26%). Акции нефтегазового сектора, несмотря на рост цен на нефть во второй половине дня, закрылись разнонаправлено: "Газпром" (+1,2%), "Роснефть" (+0,1%), "ЛУКОЙЛ" (-1,5%). В бумагах финансового сектора лучше рынка выглядели акции ВТБ, подорожавшие на 2,9%, в то время как бумаги Сбербанка стали дешевле на 1,1%. В акциях сталелитейных компаний не наблюдалось единой динамики, повышенным спросом пользовались бумаги ММК, взлетевшие на 7,0%, при этом акции НЛМК подешевели на 3,4%, а "Северстали" - выросли на 0,5%. В четверг американские фондовые индексы закрылись в положительном диапазоне на фоне усиления ожиданий участников рынка по поводу завершения рецессии уже в этом году за счет эффекта от принимаемых антикризисных мер.