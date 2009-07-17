Европейские рынки растут в ожидании отчетности

Европейские рынки акций в пятницу открылись ростом основных индексов, завершив торги предыдущего дня на уровне месячного максимума, сообщает Рейтер.

В четверг панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 к закрытию торговых площадок подскочил на 0,5 процента до 867,67 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с 12 июня.

Британский индекс FTSE 100 при открытии подскочил на 0,7 процента, как и французский CAC, немецкий DAX прибавил 0,6 процента. Индекс FTSEurofirst 300 набрал 0,4 процента.

Европейские рынки поддержит успешная сессия на Уолл-стрит в четверг, которая завершилась подъемом четвертый день подряд, а также хорошие результаты американской компании International Business Machines Corp и инвестбанка JPMorgan.

"Учитывая полученный из Соединенных Штатов импульс, мы ожидаем, что в Европе при открытии акции пойдут в рост", - сказал Хейно Руланд из Ruland Research.

В пятницу ожидаются отчеты таких крупных американских финкомпаний, как Bank of America и Citigroup. Помимо финсектора, внимание инвесторов привлекут результаты крупного промышленного концерна General Electric.

На европейском финансовом фронте поражение потерпел шведский Swedbank, квартальные убытки которого превзошли прогнозы из-за сложной ситуации с невозвращенными кредитами в Прибалтике. Операционные убытки шведской банковской группы во втором квартале 2009 года составили 1,85 миллиарда шведских крон ($236,6 миллиона), хотя опрошенные Рейтер аналитики ожидали операционных убытков на уровне 1,25 миллиарда крон.