Приватизация Одесского припортового: не говори гоп, пока…?

В украинской приватизации всегда дела обстояли, как в крутом американском триллере – все спокойно и хорошо, но буквально через минуту оказывается, что это было только видимостью. Прекрасной иллюстрацией такого положения дел в украинской приватизации могли бы стать события, сопутствующие конкурсу по продаже Одесского припортового завода.

Еще месяц назад руководство Фонда госимущества на вопрос, будут ли в этом году реализовываться стратегические объекты, словно в полном неведении пожимало плечами и кивало в сторону правительства, Верховной Рады, мол, пускай они определятся, а мы уж выполним. Казалось, что такая неопределенность продлится, по крайней мере, до президентских выборов. И вот на этом, на первый взгляд абсолютно безмятежном фоне, на прошлой неделе в официальном издании ФГИ «Ведомости приватизации» появилась скромная заметка о том, что Фонд проводит подготовку к приватизации Одесского припортового завода. Данное заявление всколыхнуло летнее затишье в приватизационной сфере. Но дальше было еще интересней. Ровно через неделю, 15 июля, в том же издании появилось уже официальное объявление самого конкурса. В нем сообщалось, что стартовая цена контрольного пакета (99,567% УФ) составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления. Продается ОПЗ, конечно, с комплексом по перевалке аммиака. В этой связи возникает абсолютно логичный вопрос – насколько правильно в сегодняшней экономической ситуации выставлять это предприятие на продажу?

Зачем и почем продаем?

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что сейчас не самое лучшее время для продажи такого объекта. Так, по словам аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, цены на удобрения находятся на уровне 2007 года, и хотя в дальнейшем они, скорее всего, будут расти, но рынок оживет не ранее 2010 года. Как следствие, первый квартал ОПЗ закончил с убытком, доходы от продаж упали почти в 2 раза. В связи с этим рыночная стоимость Одесского припортового завода, а также с учетом текущей ситуации составляет порядка 200-250 млн. долл., или около 1,6 млрд. грн.

Такого же мнения придерживается глава департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Струков. По его словам, в начале прошлого года, когда мировые цены на минеральные удобрения достигли максимума, а мультипликаторы оценки химических концернов были на историческом пике за последнее десятилетие, 1 млрд. долларов – это была вполне реальная оценка стоимости ОПЗ. «Сегодня цены на минеральные удобрения существенно упали, и мультипликаторы снизились более чем на 40%", - отмечает эксперт. По его оценке, продажа Одесского припортового завода (ОПЗ) по цене свыше 500 млн. долл. будет большим достижением.

По мнению аналитика ИК "Тройка Диалог Украина" Питера Келлера, условия приватизации, особенно начальная цена предприятия, "достаточно амбициозные". "По нашим оценкам, начальная цена, которую запросили, находится на грани максимального уровня разумной цены", - отметил он. По его словам, Одесский припортовый завод производит только аммиак и карбамид, однако в существующих рыночных условиях выгодным может быть только производство карбамида и нитрата аммония. "Очевидно, что преимуществом Одесского припортового завода является его расположение в непосредственной близости к Южному порту с химическим морским терминалом и в конце трубопровода Тольятти-Одесса", - отметил аналитик.

Между тем, по словам аналитика инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, установленная Фондом госимущества начальная цена за госпакет Одесского припортового завода в размере 4 млрд. грн. является его нижней ценовой границей, а его максимальная стоимость измеряется стратегическим положением ОПЗ и как предприятия, имеющего комплекс по перевалке аммиака (кстати, в прошлом году стартовая цена пакета ОПЗ была установлена на уровне 3 млрд. грн. за 99,52% УФ - Ред.).

Конечно же, у Дмитрия Парфененко, и.о. председателя Фонда госимущества, есть свое особое мнение на этот счет. На недавнем заседании Специальной контрольной комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации он заявил, что чем скорее будет продан ОПЗ, тем лучше и для государства, и для самого предприятия, поскольку убыточность завода со временем будет только расти. Еще в прошлом году ОПЗ оценивался в 2 млрд. долларов, однако в связи с провальной работой предприятия его стоимость постоянно снижается. Так, по оценке и.о. председателя ФГИУ, убыток ОПЗ по итогам этого года может составить 70-100 млн. грн. Основной причиной такого положения дел Д.Парфененко называет цену на газ, которая составляет 90% себестоимости продукции завода. По словам и.о. председателя Фонда, в случае дальнейшего повышения цены на голубое топливо убыток ОПЗ в 2010 году может составить 150-200 млн. грн. Реализационная же цена планируемого к продаже госпакета ОПЗ, по прогнозу Д.Парфененко, сегодня может составить около 1 млрд. долларов (курс НБУ на день объявления конкурса составлял 7,62 грн./долл. Т.е. Парфененко претендует выручить порядка 8 млрд. грн. -Ред.). Таким образом, со слов и.о. председателя Фонда, получается, что несмотря на весь негатив, о котором он с таким упоением рассказывал, предприятие можно реализовать по цене, которую многие эксперты считают довольно приличной и в докризисное время.

И все же не покидает мысль, что спешка с объявлением конкурса, а также оптимистические оценки Фонда госимущества относительно реализационной цены предприятия имеют несколько другое объяснение. Сегодня у правительства катастрофически не хватает средств на бюджетные выплаты, эксперты наперебой говорят о дыре в госбюджете, которая с каждым месяцем увеличивается. Одним из возможных выходов из создавшегося положения могла бы стать реализация за приличную сумму госпакета Одесского припортового завода. Именно ОПЗ, поскольку другой гигант приватизации – «Укртелеком» выглядит уж слишком неподъемным для получения быстрых денег. Хотя в сегодняшнее интересное время ничего нельзя исключать, и, возможно, уже в следующем номере «Ведомостей приватизации» мы увидим объявление конкурса по этому телекоммуникационному монополисту.

Северный сосед не упустит?...

Кто же может стать потенциальным покупателем Одесского припортового завода и насколько будет широким круг участников приватизационного конкурса? По оценке П.Келлера из «Тройки Диалог Украина», это могут быть российские Renova, Akron, EuroChem, Sibur Holding, украинские UkrSib ("Черкассы Азот", "Чернигов Химволокно"), Privat ("Днепроазот"), а также Yara International (Норвегия), K + S (Германия), Egyptian Fertilizers Company EFC (Египт), Middle East investors.

По мнению аналитика, в существующих рыночных условиях только российские игроки, которые покупают газ по цене около 70 долл. за 1 тыс. куб. м и в связи с этим имеют возможность производить аммиак гораздо дешевле, чем другие производители, могут проявить интерес к участию в торгах по продаже ОПЗ при повышении его начальной цены.

С ним согласна и Т.Левченко из Dragon Capital, которая отмечает, что определенный интерес у российских инвесторов вызовет конечный участок аммиакопровода Тольятти-Одесса. Таким образом, участники финала объявленного конкурса, а, возможно, и его победитель будут с российской пропиской.

Напрашивается мысль: не смогли россияне «помочь» с газотранспортной системой, то решили "упасть на хвост" аммиачной трубы…

Но, наверное, необходимо делать сноску на золотое правило украинской приватизации, которое можно охарактеризовать одной емкой пословицей - «не кажи гоп, поки не перескочив». Ведь не надо забывать, чем окончился или вернее не окончился приватизационный конкурс по ОПЗ, объявленный Фондом госимущества в прошлом году. Было несколько Указов Президента, запрещающих его продажу, вокруг самого Фонда разгорелась ожесточенная борьба, основными действующими персонажами которой были Валентина Семенюк и Андрей Портнов, выступающие, соответственно, против и за приватизацию ОПЗ. Хотя некий повод для оптимизма в данном деле дает прозвучавшее 16 июля с.г. довольно таки резонансное заявление заместителя главы Секретариата Президента Александра Шлапака. По его словам, нынешняя приватизация Одесского припортового завода согласована с Виктором Ющенко. «Эта позиция была согласована с Президентом», - сказал он, пояснив, что ранее решение В.Ющенко о запрете продажи ОПЗ было связано с тем, что приватизацию предприятия планировалось провести в пакете с рядом других объектов. Теперь же ОПЗ будет продаваться отдельно.

Но не следует забывать, что кроме Президента, премьер-министра в Украине есть также и финансово-промышленные группы, имеющие зачастую свое особое мнение. Именно эти ФПГ могут счесть, что заявленная цена продажи ОПЗ является для них слишком высокая, а посему прибегнуть к излюбленному методу блокирования приватизации путем судебных запретов. И процесс приватизации плавно перетечет из кабинетов Фонда в залы судов, т.е. многое будет зависеть от решительности власти. Хотя с учетом все более расширяющейся бюджетной дыры, выбора у правительства может и не быть.

Гавриил Люцерна (УНИАН)