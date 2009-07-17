SCM Finance Limited увеличила свою долю в «АСКА»

Кипрская SCM Finance Limited увеличила свою долю в капитале ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» до 89,2864%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Пакет простых именных акций, которыми владеет юридическое лицо SCM Finance Limited увеличился на 2 683 654 штуки (15,4271% от голосующих акций эмитента), и составляет 15 531 959 штук или 89,2864% голосующих акций эмитента» - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пакет акций СК «АСКА», который принадлежит физическому лицу (президенту компании Александру СОСИСУ) увеличился на 1,8186% ( 316 355 штук) – до 10,5216%.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года.

По итогам первого квартала 2009 года УАСК «АСКА» собрала страховых платежей на сумму 74 млн. 538,1 тыс. грн., страховые выплаты составили 27 млн. 408,8 тыс. грн.

Уставный фонд компании на 1 января 2009 года составил 144 млн. 584,88 тыс. грн.

Крупнейшими акционерами компании являются компания SCM Finance Limited и президент компании Александр СОСИС.

На 2 февраля 2009 года SCM Finance Limited принадлежало (по данным хранителя) 88,9834% акций УАСК «АСКА», А.СОСИС владел (по данным регистратора - 10,0745% акций компании.