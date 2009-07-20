Эксперт: в Украине дефицит позитивных новостей

Сегодня в Украине наблюдается дефицит позитивных внутренних экономических новостей, которые могли бы оказать необходимую поддержку украинскому фондовому рынку.

Об этом сообщил УНИАН председатель правления ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Дмитрий ТАРАНЕНКО.

Как отметил председатель ФК «Автоальянс-инвест», финансовый результат предприятий от обычной деятельности до налогообложения за январь-май 2009 года, по данным Госкомстата Украины, уменьшился на 82%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а убытки предприятия за пять месяцев текущего года в три раза превысили показатели за январь-май 2008 года.

«Нечем похвастаться и представителям банковской системы. По информации НБУ, украинские банки в январе-июне 2009 г. понесли убытки в размере 10,2 млрд. грн. против прибыли в 5,3 млрд. грн. за соответствующий период прошлого года», - отметил Д.ТАРАНЕНКО.

По его словам, несколько оптимистичными выглядят лишь данные по безработице за июнь (уровень зарегистрированной безработицы в Украине составил 2,4% населения трудоспособного возраста по сравнению с майским показателем - 2,6%).

По его словам, поддержку украинским индексам на прошлой неделе оказала информация о росте цен производителей в США в июне вдвое, по сравнению с прогнозом, и хорошие показатели отчетности нескольких иностранных компаний. В частности, это увеличение чистой прибыли одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs в первом полугодии 2008-2009 финансового года на 46%, рост чистой прибыли во втором квартале 2009 года на 36% американского банка JPMorgan Chase & Co и фиксация им рекордной выручки в 27,7 млрд. дол. и пр.

По словам председателя ФК «Автоальянс-инвест», возрождению оптимизма на фондовых рынках способствовало заявление известного экономиста Нуриэля РУБИНИ о том, что самый тяжелый период кризиса остался позади, и рецессия может завершиться уже в этом году.