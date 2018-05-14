Мировые корпорации во втором квартале показали хорошие результаты

Мировые рынки

На прошлой неделе большинство мировых фондовых индексов показали рост. Основными драйверами рынка выступали корпоративные отчетности за II квартал и макростатистика. Американский индекс Dow Jones вырос на 7,33%, Nasdaq – на 7,44%, S&P500 – на 6,97%. Европейские площадки также показали «плюс» по итогам недели – британский FTSE прибавил 6,34%, германский DAX +8,79%, при этом панъевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 вырос на 5,29%. Азиатские площадки также закрылись в положительной зоне – японский Nikkei прибавил 1,16% Shanghai Composite +3,54%, региональный S&P Asia 50 показал рост более 7%. Аналогичную динамику показали российские индексы – РТС +10,75%, ММВБ +9,65%. Цены на нефть марки WTI выросли на 6,13% до $63,56 за баррель.

Главным событием недели стала публикация финансовых отчетностей крупнейших банков США по итогам второго квартала – данные оказались весьма оптимистичными. Goldman Sachs получил $3,5 млрд. чистой прибыли, Bank of America – $3,4 млрд., J.P. Morgan Chase зафиксировал рекордный объём продаж и профит в 2,7 млрд., Citigroup не показал ожидаемого убытка, получив чистую прибыль в размере $4,3 млрд. Финансовые результаты за II квартал небанковского сектора также оказались не хуже – IBM получил прибыль $3,1 млрд., продажи $23,3 млрд., Intel показал убыток $0,4 млрд. из‐за штрафа Еврокомиссии, а без него $1 млрд. прибыли и выручку в $8,0 млрд., Johnson & Johnson – $3,2 млрд. и $15,2 млрд. и Google – $1,5 млрд. и $4,1 млрд. Все данные оказались лучше ожидаемых. Немного хуже вышли показатели Nokia и General Electric.

Среди корпоративных новостей отметим неприятную ситуацию вокруг CIT Group – крупнейшего кредитора малого и среднего бизнеса в США (1 млн. клиентов). Компания оказалась на грани банкротства, о чем сообщает The Wall Street Journal. В августе CIT предстоит погасить $1 млрд. долгов, власти США отказываются от помощи, и если компании не удастся реструктуризировать долги, то она окажется на грани банкротства. Активы CIT составляют $75,7 млрд. Но сегодня утром появилась информация, о том, что CIT Group Inc. одобрила соглашение о привлечении экстренного финансирования на $3 млрд., чтобы избежать банкротства и провести реструктуризацию.

Макростатистика дает повод надеяться на постепенный выход из рецессии. Розничные продажи в США в июне неожиданно выросли на 0,6%, что оказалось лучше ожиданий (однако продажи без учета автомобилей снизились на 0,3%). Индекс цен американских производителей (PPI) в июне вырос на 1,8%, а потребительские цены выросли (CPI) на 0,7%. Уровень деловых запасов снизился на 1% (ожидали 0,8%) – сокращение запасов предвещает увеличение производства в будущем. Темпы промышленного производства в США замедляются до «минус» 0,4% (ожидали падения на 0,7%). Кроме того увеличилось количество разрешений на строительство и показатель начала строительства (лучше ожиданий).

В Еврозоне в мае выросло промпроизводство на 0,5% (лучше прогнозов), торговый баланс в мае также улучшился (с учетом сезонных колебаний он вырос на 0,8 млрд. евро). В Великобритании в июне снизился уровень безработицы до 4,8% (прогноз был на уровне 4,9%). Однако индекс экономических настроений, рассчитываемый исследовательским центром ZEW, в июле в Еврозоне неожиданно снизился.

Рост ВВП Китая ускорился во втором квартале до 7,9% против ожидаемых 7,8%. Информация оказала существенную поддержку рынкам в среду. Среди важнейших событий, которые произойдут на следующей недели, отметим выступление Бена Бернанке перед Конгрессом США (21 июля), в котором глава Федеральной резервной системы будет представлять денежно‐кредитную плитку на ближайшие полгода.

Кроме того, на неделе выходит отчетность Bank of New York Mellon Corp., Wells Fargo & Company Morgan Stanley, крупных производителей потребительской продукции Coca‐Cola, PepsiCo, Danone, автомобилей Ford и технологичных компаний Microsoft и AMD.

Украинский рынок

Прошедшая неделя для украинского фондового рынка оказалась весьма позитивной – цены на отечественные акции росли пять дней подряд (исходя из динамики индекса «Украинской биржи»), на фоне возрастающих объемов торгов. По итогам недели индекс UX вырос на 6,59% до 959,36 пункта, индекс ПФТС прибавил 4,04% и составил 395,8 б.п. Таким образом, на следующей неделе мы должны стать свидетелями тестирования индексом ПФТС рубежа в 400 пунктов.

Украинские площадки всю неделю следовали за динамикой зарубежных индексов. Поэтому основными факторами, повлиявшими на ход торгов отечественными бумагами, стали сильные отчеты международных корпораций и макроэкономические данные. При этом внутренний новостной фон был также весьма позитивным.

Хорошей новостью для банковского сектора стала информация о начале выплат по депозитным договорам Укрназбанка (вкладчики могут получить 100% суммы депозита), также Минфин заявил, что допускает вывод временной администрации из Укргазбанка до августа. Шведский Swedbank намерен выдать украинским «дочкам» $33 млн. Но в целом украинские банки пока продолжают фиксировать убытки, так по данным национального банка в январе‐июне расходы банковских учреждений превысили их доходы на 10,2 млрд. грн. Акции «Райффайзен банка Аваль» выросли на 10,41%, «Укрсоцбанка» – на 8,02%.

Акции металлургических компаний поддержала информация о росте цен на металлолом в июле, а также намерениях металлургов в сентябре-октябре поднять экспортные цены на прокат на 16-20%. По данным «Металлургпрома», украинские метпредприятия в августе планируют увеличить выплавку чугуна на 13,6%, по сравнению с запланированными объемами производства на июль, стали – на 14,5%, готового прока – на 10,6%. Бумаги Азовстали взлетели на 18,48%, Алчевского МК – на 15,47%, Енакиевского МЗ – на 4,04%.

В четверг появилась информация о том, что «Турбоатом» ожидает роста чистой прибыли в два раза по итогам первого полугодия. Мировой банк ухудшил прогноз снижения ВВП Украины с 9% до 15%, однако улучшил прогноз по инфляции с 16,4% до 13,4% в 2009 году. Подобный прогноз для Украины недавно обнародовал Международный Валютный Фонд, поэтому новость имела ограниченное влияние на рынок.

Сильную поддержку рынку в среду оказали данные о росте промышленного производства в Украине в июле на 3,1%, локомотивом роста стало производство электрооборудования (+27,5%), легкая промышленность (+14,2%), а также машиностроение (+6,9%).

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)