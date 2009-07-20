Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос
18:07, 20 июля 2009Фондовый рынок
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Индекс УБ поднялся на 6,98%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,98% – до 407,58 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 7 млн. 791 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 6,98% – до 1026,30 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 749 тыс. грн.
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