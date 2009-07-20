Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,98% – до 407,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 7 млн. 791 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 6,98% – до 1026,30 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 749 тыс. грн.