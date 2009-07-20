Эксперт: главным событием прошлой недели стала отчетность банков США

Главным событием прошлой недели стала публикация финансовых отчетностей крупнейших банков США по итогам второго квартала – данные оказались весьма оптимистичными.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его словам, на прошедшей неделе большинство мировых фондовых индексов показали рост. Основными драйверами рынка выступали корпоративные отчетности за II квартал и макростатистика. Американский индекс Dow Jones вырос на 7,33%, Nasdaq – на 7,44%, S&P500 – на 6,97%. Европейские площадки также показали «плюс» по итогам недели – британский FTSE прибавил 6,34%, германский DAX +8,79%, при этом панъевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 вырос на 5,29%. Азиатские площадки также закрылись в положительной зоне – японский Nikkei прибавил 1,16% Shanghai Composite +3,54%, региональный S&P Asia 50 показал рост более 7%. Аналогичную динамику показали российские индексы – РТС +10,75%, ММВБ +9,65%.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ сообщил, что украинские площадки всю прошлую неделю следовали за динамикой зарубежных индексов. Поэтому основными факторами, повлиявшими на ход торгов отечественными бумагами, стали сильные отчеты международных корпораций и макроэкономические данные. При этом внутренний новостной фон был также весьма позитивным.

Как отметил аналитик, прошедшая неделя для украинского фондового рынка оказалась весьма позитивной – цены на отечественные акции росли пять дней подряд (исходя из динамики индекса Украинской Биржи), на фоне возрастающих объемов торгов. По итогам недели индекс UX вырос на 6,59% до 959,36 пункта, индекс ПФТС прибавил 4,04% и составил 395,8 пункта.

«Таким образом, на следующей неделе мы должны стать свидетелями тестирования индексом ПФТС рубежа в 400 пунктов», - прогнозирует С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

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http://economics.unian.net/rus/detail/17431