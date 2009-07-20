S&P присвоило рейтинги облигациям Днепропетровска

Сегодня международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB» планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Днепропетровска (ССС+/Негативный/—; рейтинг по национальной шкале: uaВВ). Объем выпуска - 50 млн. грн. (около 6,5 млн. долл.). Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг будет определяться финальной документацией по облигациям, включая все необходимые согласования.

Также сообщается, что поступления от выпуска облигаций будут перечислены в бюджет развития города и использованы для финансирования проектов инфраструктуры и других капитальных расходов.

Выпуск предусматривает ежеквартальные купонные платежи из расчета не более 18% годовых и трехлетний срок обращения. Размещение планируется в сентябре-октябре 2009 г.

S&P отмечает, что рейтинги облигаций эквиваленты рейтингам города, которые, в свою очередь, отражают суверенные рейтинги. Кроме того, рейтинги Днепропетровска отражают низкую финансовую гибкость, слабую и концентрированную экономику, на которую негативно повлияла недавняя кризисная ситуация на рынках, условные обязательства муниципальных предприятий и высокий уровень капитальных расходов.

«Эти негативные факторы отчасти компенсируются тем, что в настоящее время у города нет прямого долга, а также его позицией третьего по величине города Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ССС+/Негативный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-/Негативный/С; рейтинг по национальной шкале: uaBBB)», - говорится в сообщении.