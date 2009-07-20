Эксперт: фондовый рынок отреагировал на транш МВФ

Фондовый рынок среагировал на позитивные новости о предоставлении Украине третьего транша кредита stand-by МВФ в размере 3,3 млрд. долларов

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Михайло САЛЬНИКОВ.

По его словам, на прошлой неделе кредитно-дефолтные свопы по пятилетним украинским суверенным еврооблигациям снизились с 1748 до 1662 базисных пунктов. Как и ожидалось, на позитивном новостном фоне произошло понижение доходностей по суверенным бондам с погашением в 2009 году с 47% до 42%, причем наблюдается достаточно высокая волатильность цен на эти бумаги. Доходности по еврооблигациям 2011 года практически не изменились, упав менее чем 0,7 п.п. (с 17,8% до 17,1%).

Как сообщил аналитик, на фоне позитивных новостей доходность по квази-суверенным евробондам Нафтогаза 2009 значительно упала с 72% до 59%. По бумагам Укрэксимбанка 2009 года доходность резко подскочила с 38% до 44%, показав минимум 35,5%, а по бумаге того же эмитента с более поздним погашением в 2011 году осталась на уровне 19%.

М.САЛЬНИКОВ отметил, что доходность по группе банков с западным капиталом практически не изменилась. Практически при нулевой рыночной активности доходности по евробондам АКБ «Форум» 2009 выросли с 34% до 35% в связи с приближающимся погашением в октябре, «Укрсоцбанка» остались на уровне 24%. Доходность по евробондам «Укрсиббанка» 2010 немного повысилась с 15,5% до 16,3%; при этом бумага была несколько более ликвидной.

Аналитик также сообщил, что в сегменте высокодоходных бумаг доходность по евробондам Финансы и кредит выросла с 608% до 647%, схожая ситуация и с евробондами ПУМБ 2010, доходность по которым выросла с 163% до 160%. Обе бумаги были крайне неликвидны и рост доходности произошел лишь за счет сокращения дюрации бумаг.

«Сократ» ожидает на этой неделе продолжение снижения доходностей по суверенным и квази-суверенным бумагам (таким как Нафтогаз и Укрэксимбанк) на фоне предоставления Украине третьего транша кредита от МВФ. Однако не стоит ожидать высокой активности на торгах в корпоративном сегменте, здесь сохранится доходность на текущем уровне.