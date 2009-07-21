Кириленко: Кабмин должен отказаться от приватизации ОПЗ

Лидер движения „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал правительство отказаться от продажи Одесского припортового завода в период кризиса.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой движения комментарии В.КИРИЛЕНКО.

„В то время, когда Украина находится на дне кризиса и рыночная стоимость предприятий очень низкая, нужно отказаться от продажи стратегических государственных объектов”, - считает он.

„Другие правительства в период кризиса поддерживают флагманов национальных экономик, мы это видим на примере Германии, Франции и других стран, а правительство изобрело ноу-хау в борьбе с кризисом - продажа за бесценок стратегических предприятий”, - считает председатель движения „За Украину!”.

В.КИРИЛЕНКО не исключает, что конкурс на право приобрести Одесский припортовый завод может „выиграть” одна из компаний, близкая к российскому ОАО „Газпром”.

„Распродавать стратегические предприятия за бесценок для того, чтобы расплатиться с „Газпромом” за газ, который Украина вынуждена покупать на невыгодных условиях, не является государственной политикой”, - убежден В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по размеру производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по принятию, охлаждению и перегрузке аммиака.

Эксперты оценивают рыночную стоимость ОПЗ с учетом текущей ситуации в порядка 200-250 млн. долл., или около 1,6 млрд. грн.