Варшавская фондовая биржа установила новый рекорд роста

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 вчера вырос до 2043 пунктов, преодолев июньский максимум и установив новый рекорд роста в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции польских компаний покупали главным образом иностранные инвесторы, о чем свидетельствует скупка акций больших компаний. Малые и средние фирмы дорожали вдвое меньшими темпами, нежели большие.

О возобновлении интереса иностранных инвесторов к польскому рынку свидетельствует также ослабление валюты по отношению к польскому злотому: вчера впервые с начала года стоимость доллара в Польше опустилась ниже 3 злотых.

WIG20 закрылся на уровне 2032 пункта по сравнению со вчерашним закрытием 1998,39 пункта. Индексы других фондовых площадок в Европе поднялись на 1%.

Эксперты объясняют рост индексов положительными новостями и ожиданиями скорого завершения рецессии в США, о котором могут свидетельствовать хорошие результаты деятельности американских банков и компаний по итогам второго квартала 2009 года.

В то же время они не исключают в ближайшем времени коррекции, называя последний рост спекулятивным.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 июля, на Варшавской фондовой бирже состоялся неожиданный рост более чем на 5%, который стал третьим рекордным ростом с начала года после того, как рынок с февраля начал постепенно расти после почти 20 месяцев снижения польских индексов.

Первый 5-процентный рост за одну сессию зафиксирован в начале апреля, следующий, на 6%, – в начале июня, после которого последовала 6-процентная коррекция.

С февраля текущего года до 22 июля WIG20 вырос примерно на 50%.

Главный индекс Варшавской фондовой биржи рухнул в мае 2007 года из-за мирового финансового кризиса и до февраля 2009 года упал до 1400 пунктов с рекордных 3800 пунктов.

Второй квартал 2009 года фондовый рынок Польши закончил с рекордным с 1999 года ростом.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 375 компаний, в том числе 25 иностранных, капитализация которых на 21 июля т.г. составила около 190 млрд. долл. (по курсу 3 злотых за доллар).