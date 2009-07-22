Фондовые индексы Европы завершили день ростом

Фондовые торги в Европе закрылись в среду ростом индексов, на фоне неожиданно выросших цен на жилье в США и выхода квартального отчета TomTom NV, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков, сообщает k2kapital..

Акции TomTom выросли в цене на 12%, после отчета крупнейшего производителя автомобильных навигационных систем о прибыли во втором квартале, превысившей ожидания экспертов.

Бумаги Modern Times Group AB подорожали на 6,6%, после выхода квартального отчета компании, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков.

Цены на акции Lonza Group AG упали на 5,9%, после отчета компании о падении прибыли за первое полугодие на 55%.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,21% - до 890,05 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,28% - до 4493,73 пункта, немецкий DAX - на 0,54% - до 5121,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,07% - до 3305,07 пункта.