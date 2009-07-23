Ближайшие две недели будут тревожными для фондового рынка

Ближайшие две недели обещают быть достаточно тревожными для украинского фондового рынка. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, открытый вопрос реструктуризации внешней задолженности «Надра Банка» за неделю до вывода временной администрации не может не настораживать, так как объявление банкротства банка станет серьёзным ударом по хрупкой стабильности в финансовой системе. Открытым остаётся вопрос и с финансированием поставок газа в июле со стороны «Нафтогаза Украины». Более того, по мнению Д.ШАВРУКА, решение обоих этих вопросов может повлиять на обсуждение выделения третьего транша кредита МВФ Советом директоров этой организации. «Таким образом, ближайшие две недели обещают быть достаточно тревожными и не предполагают сколько-нибудь заметного роста рынка до разъяснения ситуации с «Надра Банком» и «Нафтогазом», - отметил аналитик.