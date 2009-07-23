Финпоказатели компаний Украины не сказываются на котировках

Пока выходящая финансовая отчетность украинских компаний за второй квартал этого года практически не находит своего отображения в котировках отечественных компаний, хотя многие финансовые и производственные компании ухудшили свои финансовые показатели.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, инвесторы по-прежнему продолжают уделять больше внимания отчетности американских компаний, тем самым пытаясь понять, в каких условиях будут работать украинские компании, ориентированные на внешние рынки, что несомненно учитывается в фундаментальной оценке предприятия.

По информации А.РЕПИНА, к открытию украинского фондового рынка в четверг, 23 июля, сложился позитивный внешний фон – биржи США вчера закрылись разнонаправленным изменением ведущих индексов, азиатские рынки показывали позитивную динамику". "На открытии мы увидели попытки «быков» отыграть вчерашнее падение, преодолев уровень 1035 пунктов по индексу "Украинской биржи" (УБ), однако сил удержать рынок у них не хватило. К середине торговой сесcии внешний фон немного ухудшился и индекс УБ стал сдавать позиции, консолидируясь возле отметки 1025 пунктов, при этом большинство бумаг продолжало оставаться на позитивной территории", - отметил брокер.

По его информации, сегодня наиболее активно торговались акции Алчевского металлургического комбината и Енакиевского металлургического завода, по которым было заключено максимальное количество сделок (56 и 53 соответственно). Хуже рынка сегодня выглядели акции КрАЗа (-82,97% на ПФТС) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,46% на УБ).

По словам брокера, старт пятничной торговой сессии, по традиции, определят итоги торгов на рынке США, однако может внести свои коррективы и отчетность Microsoft, выход которой ожидается уже после окончания сессии на американском рынке.