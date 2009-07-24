ФГИУ урегулировал с "Русским алюминием" вопросы

Фонд государственного имущества Украины подписал с компанией "Русский алюминий" ("РусАл") меморандум о согласованных действиях относительно урегулирования вопросов деятельности ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и дополнительное соглашение к договору купли-продажи ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

Согласно сообщению, меморандум предусматривает общие действия ФГИУ и владельца ЗАлКа по прекращению всех судебных дел, которые запрещают выполнение обязательств по договору купли-продажи комбината; скорейшее введение для предприятия дифференцированного тарифа на электроэнергию; внесение изменений в договор купли-продажи относительно переориентации инвестиций на внедрение энергосберегающих технологий. Сторонами намечены сроки реализации отмеченных действий, которые не выходят за рамки текущего года.

Дополнительным соглашением к договору купли-продажи НГЗ предусматривается перенесение на два года необходимости выпуска 1,6 млн. тон глинозема в год, что обусловлено исключительно общей ситуацией на мировом рынке алюминия. При этом, в ходе проведенной Фондом проверки выполнения условий договора купли-продажи было установлено выполнение со стороны владельца обязательств по созданию производственных мощностей, которые позволяют выпускать необходимый объем продукции, что фактически и было основным условием договора купли-продажи. Со своей стороны владелец согласился с предложением ФГИУ дополнить договор обязательствами о социальной защите работников предприятия, в том числе относительно своевременной выплаты заработной платы, выполнения условий коллективного договора и пр.

Справка УНИАН. Объединенная компания «Русский алюминий» (ОК «РусАл») создана в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В Украине "РусАл" на сегодня контролирует ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и ООО "Николаевский глиноземный завод".

ЗАлК – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

ОАО "Николаевский глиноземный завод" – крупнейший производитель глинозема (сырья для выпуска алюминия) в СНГ.