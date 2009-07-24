Позитивная отчетность американских компаний толкает рынки вверх

Более позитивная, чем ожидалось, отчетность американских компаний за второй квартал 2009 года продолжает «толкать рынки вверх». Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в отчете, дополнительным фактором роста стало увеличение продаж домов в США. Фондовые рынки США и Европы закрылись более чем 2% ростом после публикации отчетности eBay и AT&T.

Доходность 10-летних Казначейских обязательств США выросла на 11 базовых пунктов - до уровня 3,66% и получила поддержку инвесторов, которые сочли его привлекательным в свете обещаний ФРС поддерживать ставки на низком уровне.

В тоже время, слабая отчетность Microsoft и American Express сегодня утром вызвала некоторую фиксацию прибыли и спрос на более консервативные активы.