Банк «Финансы и Кредит» выплатил 5,2 млн. долл. дохода

Банк «Финансы и Кредит» своевременно перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям с погашением в январе 2010 года.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«Банком в полном объеме была проведена очередная выплата по купону евробондов. Согласно условиям договора банк перечислил 5,187 млн. долл.», – отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» Сергея БОРИСОВА.

В банке напомнили, что «Финансы и Кредит» обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в январе 2010 года на сумму 100 млн. долл. с предложением реструктуризировать еврооблигации на три года со ставкой доходности, близкой к действующей, и нанял Morgan Stanley в качестве советника для изменения условий по еврооблигациям. В качестве доверительного лица выступает Deutsche Trustee Company Limited.

«Обсуждение условий реструктуризации ведется в контексте всей структуры внешних обязательств банка: синдицированных кредитов, выпуска еврооблигаций и торгового финансирования», – отметил С.БОРИСОВ.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля составили 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн.

Убыток банка «Финансы и Кредит» в первом полугодии 2009 года составил 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.

Дебютные еврооблигации банка «Финансы и Кредит» на сумму 100 млн. долл. с доходностью 10,375% годовых были размещены в ноябре 2006 года со сроком обращения 3 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.