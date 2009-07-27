Варшавский фондовый рынок открыл вторую неделю ростом

Индекс двадцати самых крупных компаний Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов в понедельник вырос на 1,9% - до 2123 пунктов, установив очередной рекорд роста, начавшийся с начала прошлой недели.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20 в пятницу, 24 июля, подрос на 1,55% - до 2083 пунктов, а рост за последнюю неделю составил 10%.

На фоне роста биржевых индексов дорожает национальная польская валюта, курс которой на прошлой неделе впервые с начала года пробил уровень ниже 3 злотых за доллар.

Эксперты объясняют рекордный рост увеличением аппетита к риску на фоне позитивных новостей из США, в первую очередь, с рынка недвижимости.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 375 компаний, в том числе 25 иностранными, капитализация которых на 27 июля составляла около 190 млрд. долларов (по курсу 3 злотых за доллар).