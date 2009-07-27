ПФТС остановила торговлю облигациями банка «Причерноморье»

Фондовая биржа ПФТС с 27 июля остановила торговлю с последующим исключением из биржевого списка процентных именных облигаций ОАО «КБ «Причерноморье» серий В и С, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в пресс-службе, основанием для соответствующего решения стало распоряжение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 6 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 30 января 2009 года в банке «Причерноморье» введена временная администрация.

22 мая 2009 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии банка «Причерноморье» и начале процедуры его ликвидации.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Причерноморье» (Днепропетровск) начало свою деятельность в апреле 1993 года.

На начало 2006 года акционерами банка с долями более 5% являлись: украинско-британское предприятие с иностранными инвестициями «Укрвнешметаллкомплект» (13,67%), компании «Интертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) и «ЛСТ» (5,26%).

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составлял 85 млн. грн.