АРТ-Капитал: украинский рынок акций должен показать сегодня «плюс»

Ничто не мешает украинскому рынку акций показать «плюс» на сегодняшних торгах.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его информации, внутренний новостной фон 27 июля сложился довольно позитивный («Укртелеком» получил чистую прибыль во втором квартале, «Метинвест» нарастил выпуск труб большого диаметра, Китай хочет купить лицензии у «Мотор Сич»). Кроме того, азиатские, европейские и российские индексы торгуются в «зеленой» зоне, американские фьючерсы на индексы растут, цены на сырье также продолжают свой рост, добавил аналитик.

Как отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, на прошедшей неделе украинский рынок акций вновь увеличил свою капитализацию. Он напомнил, что индекс ПФТС вырос на 4,61% до 414,04 пункта, а индекс Украинской Биржи (UX) взлетел на 8,8% (за две недели +15,97%) и составил 1043,76 пункта. По словам аналитика, лидерами роста на ПФТС стали бумаги Авдеевского КХЗ (+16,53%), банка «Форум» (+16,18%), ДМЗ им. Петровского (+15,96%), Шахтоуправления «Покровское» (+15,59%), Ясиновского КХЗ (+14,46%) и «Укрнафты» (13,75%). Самыми торгуемыми были акции «Укрнафты», Алчевского меткомбината (+4,89%), Енакиевского метзавода (+12,82%) и «Захидэнерго» (+3,66%), сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Аналитик считает, что с точки зрения технического анализа важным событием прошлой недели стало пробитие уровня сопротивления в 1000 пунктов индексом UX (в понедельник) и закрепление индикатора выше данной отметки. «Таким образом, можно ожидать дальнейшего движения индекса вверх от данного уровня», - прогнозирует он.

По мнению С.ЗЕЛЕНЕЦКОГО, внутренний новостной фон на прошлой неделе был довольно позитивным. Однако инвесторов разочаровали отчетности за второй квартал банков Украины: «Укрсоцбанка» (чистая прибыль за январь-июнь составила 61,7 млн. грн., на 77% меньше год к году), «Райффайзен Банка Аваль» (чистый убыток за первое полугодие 1,1 млрд. грн.) и «Родовид Банка» (чистый убыток за январь-июнь 1,5 млрд. грн.), отметил аналитик. Также слабую отчетность показала энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» (убыток 149 млн. грн), добавил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Тем не менее, отметил он, котировки данных эмитентов в основном показали рост: «Укрсоцбанк» вырос на 7,37% (ПФТС), акции «Райффайзен Аваль» поднялись на 8,79% (ПФТС), котировки «Родовид Банка» почти не изменились.

Как считает аналитик, прошедшая неделя также выдалась весьма успешной для металлургов. Во-первых, они продлили Меморандум о взаимопонимании с правительством, который предполагает льготы для отрасли, отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Во-вторых, добавил он, на фоне растущего спроса со стороны азиатского региона ряд предприятий заявил о повышении цен на свою продукцию, а также о планируемом увеличении производственных показателей в июле-августе. Так, по итогам недели на ПФТС акции «Азовстали» выросли на 8,91%, ДМК им. Дзержинского – на 10,11%, напомнил аналитик.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ также отметил, что и в отечественном автомобилестроении наблюдаются позитивные сдвиги. Как пример, аналитик напомнил о возобновлении долгосрочного автомобильного кредитования корпорацией «УкрАВТО» (+4,08% на ПФТС). При этом планируется увеличить продажи в кредит до 10%, добавил он.