ГИУ проведет 28 августа в ПФТС аукцион по размещению облигаций

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует провести 28 августа в ПФТС аукцион по размещению своих облигаций на 0,5 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

К размещению планируются облигации пятого выпуска (серии Y1, Z1, A2, B2, C2), шестого выпуска (серии D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2) и седьмого выпуска (серии N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2). Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в торговой системе PFTS NEXT уже был проведен аукцион по размещению облигаций Государственного ипотечного учреждения, в ходе которого было реализовано облигаций ГИУ на общую сумму 502 млн. 486 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.