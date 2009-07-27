Руководителем аппарата ГКЦБФР назначен Роман Матвиенко

Руководителем аппарата Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) назначен Роман МАТВИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомиссии, Р.МАТВИЕНКО назначен на основании приказа председателя ГКЦБФР от 24 июля этого года.

До него руководителем аппарата Госкомиссии был Юрий НАЗАРЕНКО, назначенный распоряжением Кабинета министров Украины членом ГКЦБФР с 13 июля 2009 года.

До своего назначения на пост руководителя аппарата Р.МАТВИЕНКО возглавлял департамент по вопросам контрольно-правовой работы.