Руководителем аппарата ГКЦБФР назначен Роман Матвиенко
17:40, 27 июля 2009Фондовый рынок
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Приказ от 24 июля
Руководителем аппарата Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) назначен Роман МАТВИЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомиссии, Р.МАТВИЕНКО назначен на основании приказа председателя ГКЦБФР от 24 июля этого года.
До него руководителем аппарата Госкомиссии был Юрий НАЗАРЕНКО, назначенный распоряжением Кабинета министров Украины членом ГКЦБФР с 13 июля 2009 года.
До своего назначения на пост руководителя аппарата Р.МАТВИЕНКО возглавлял департамент по вопросам контрольно-правовой работы.
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