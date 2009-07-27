Astrum: украинский рынок акций вырос на фоне европейских бирж

Украинский фондовый рынок сегодня незначительно вырос благодаря устойчивой позитивной динамике европейских бирж и нефтяных котировок.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

По его словам, объемы торгов на Украинской Бирже (УБ) и ПФТС в понедельник были значительно выше средних, составив более 11 млн. грн.

Как отметил К.ЛИТВИН, явным лидером среди компаний, входящих в индекс УБ, сегодня стала «Мотор Сич», прибавившая к биржевой цене 8% - до 735 грн. за акцию. В общей сложности на УБ за день состоялось 500 сделок, сообщил стратег. По его информации, «Алчевский меткомбинат», «Енакиевский метзавод» и «Укрнафта» торговались активнее всего, сформировав более половины общего объема торгов.