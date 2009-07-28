Эксперт: Минфин разместил ОВГЗ на 400 млн. грн. под 20-28%

На прошлой неделе Министерство финансов Украины продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 399,6 млн. грн. под 20-28% годовых.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Concorde Capital, переданном УНИАН.

Как отмечается в обзоре, еще месяц назад Минфин размещал 1-годичные облигации под 22%. Это на 5 процентных пунктов ниже, чем на прошлой неделе, даже двухгодичные облигации размещались под 22,5%, подчеркивают аналитики.

Несмотря на высокую доходность длинных бумаг, в связи с рисками девальвации гривни Concorde Capital рекомендует инвесторам покупать короткие трехмесячные ОВГЗ под 19% и выше.