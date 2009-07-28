АРТ-Капитал: внутренние новости тянут вверх украинский рынок акций

Украинский рынок акций продолжает расти на фоне мировых площадок и внутренних корпоративных новостей.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном УНИАН.

В частности, отмечается в обзоре, вчера торговый день был довольно активным. После резкого «гепа» на открытии торгов более чем на 1%, часть инвесторов начала фиксировать прибыль, однако распродажи не наблюдались.

По информации аналитиков, около 3 часов дня, сразу же после появления данных о росте чистой прибыли «Мотор Сичи» в первом полугодии в 7,5 раза к аналогичному периоду 2008 года, котировки компании мгновенно взлетели на 8%, Данный финансовый результат, несомненно, превысил ожидания игроков рынка.

Помимо этого, отмечают аналитики, вчера вышел еще ряд позитивных новостей, связанных с деятельностью «Мотор Сичи». Так, Китай готов купить у компании лицензию на производство на своей территории двигателей АИ-222-25, которыми оснащаются российские учебно-боевые самолеты Як-130. Кроме того, Украина в 2009 году поставит Ливии 3 самолета Ан-74, которые оснащены двигателями Д-36 также производства «Мотор Сичи».

Как сообщается в обзоре, перед закрытием торговой сессии понедельника украинские индексы немного ушли вниз на фоне открывшихся в «минусе» американских площадках. Но по итогам вчерашних торгов мировые площадки оказались в «плюсе».

По мнению аналитиков, сегодня главной новостью станет решение Совета директоров МВФ по выделению Украине третьего транша кредита.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов понедельника, 27 июля, повысился на 1,09% – до 418,56 пункта. Общий объем торгов составил 11 млн. 489 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 1,58% – до 1060,21 пункта. Общий объем торгов составил 11 млн. 349 тыс. грн.