Объем торгов акциями крымских предприятий в ПФТС упал

За шесть месяцев 2009 года объем торгов акциями крымских предприятий в Первой фондовой торговой системе (ПФТС) снизился на 91,7%, или 91 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 8,1 млн. грн, что составило 0,36% от общего объема торгов акциями.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Автономной Республики Крым.

Согласно сообщению, в июне 2009 года были проведены операции с акциями крымских предприятий на сумму 0,6 млн. грн., что составило 0,46% от общего объема торгов акциями. В частности, проведены операции с акциями ОАО "Крымхлеб" на сумму 0,02 млн. грн., ОАО "Симферопольский завод авторулей" на сумму 0,06 млн. грн., ОАО "Судостроительный завод "Залив" на сумму 0,3 млн. грн., ОАО "Крымэнерго" на сумму 0,2 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем торгов акциями крымских предприятий снизился на 92,1%, или 5,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев 2009 года в ПФТС было проведено операций с акциями крымских предприятий на сумму 7,6 млн. грн, что составило 0,35% от общего объема торгов акциями. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем торгов акциями крымских предприятий снизился на 91,7%, или 83,6 млн. грн.