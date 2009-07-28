ТЕКТ: покупатели сейчас потеряли интерес к облэнерго

На сегодняшний день потенциальные покупатели потеряли интерес к выставляемым на аукционную продажу блокирующим госпакетам облэнерго. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета группы «ТЕКТ» Вадим ГРИБ.

По его словам, причиной потери интереса является не завышенная реализационная цена госпакетов. «Просто на сегодня есть другие, более привлекательные для приобретения активы», - отметил В.ГРИБ.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» (г. Львов) за 197 млн. 852 тыс. 72 грн. 14 мая инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-ный госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

В то же время, планируемые аукционные торги по продаже 25,02% госпакета акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», 25% ОАО «Сумыоблэнерго» и 25 % «Полтаваоблэнерго» неоднократно отменялись в связи с отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.