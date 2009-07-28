Эксперт: Захидэнерго представляет для ДТЭК стратегический интерес

Тот факт, что ДТЭК консолидировала 11,5% акций «Захидэнерго», является четким сигналом, что компания представляет для нее стратегический интерес.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Кроме того, считает он, поскольку «Захидэнерго» имеет доступ к европейскому рынку электроэнергии, то компания также может интересовать европейских стратегических инвесторов. Аналитик подтверждает рекомендацию «держать» акции ZAEN до прояснения перспектив ее приватизации. А это, скорее всего, произойдет в 2010 году, прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине частная энергетическая компания ООО «ДТЭК» (Донецк) сконцентрировала 11,4513% акций энергогенерирующей компании ОАО «Захидэнерго».

Соответствующую информацию о структуре акционеров обнародовало Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Согласно предоставленной информации, собственником 11,5% пакета акций ДТЭК выступает с 17 июня 2009 года. Государственная НАК «Энергетическая компания Украины» продолжает владеть 70,1% акций ОАО «Захидэнерго».

Напомним, в июне т.г. в СМИ была распространена информация о том, что ООО «ДТЭК» сконцентрировало около 20% акций «Захидэнерго», однако энергетический холдинг опроверг данную информацию.