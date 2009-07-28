Индекс ПФТС снизился на 0,68%
18:17, 28 июля 2009Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи - на 2,15%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,68% – до 415,70 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 10 млн. 117,5 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,15% – до 1037,39 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 169 тыс. грн.
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