Индекс ПФТС снизился на 0,68%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,68% – до 415,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 10 млн. 117,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,15% – до 1037,39 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 169 тыс. грн.