Позитивные новости по-прежнему поддерживают фондовые рынки

Мировые рынки

Мировые площадки, поддерживаемые макростатистикой и квартальной отчетностью, существенно выросли на прошлой неделе. Dow Jones взлетел на 4%, Nasdaq – на 4,21%, S&P500 – на 4,13%. Общеевропейский индекс DJ Euro Stoxx вырос на 4,6%. Российские РТС и ММВБ продемонстрировали +9,47% и +6,24%. Индекс азиатского региона S&P Asia 50 поднялся на 4,37%, японский Nikkei +5,85%. Сырьевые рынки также взлетели, цены на нефть марки WTI выросли на 7,06% до $68,5 за баррель.

Важным событием на американском фондовом рынке стало пробитие индексом Dow Jones 9000 пунктов, что должно усилить восходящий тренд.

Вышедшая на неделе макростатистика оказалась в основном лучше ожиданий. Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 1,2% к маю, однако разочаровали данные по ВВП страны: против января-марта ВВП упал на 0,8% (вдвое хуже ожиданий), а против апреля-июня 2008 года – на 5,6% (худший показатель за всю историю наблюдений с 1955 года). В США выросли опережающие индикаторы

и продажи жилья на вторичном рынке (на 4,89 млн), снизились обращения за пособиями по безработице (до 554 тыс., что меньше прогнозов).

Отчетность компаний была разнообразной, но в основном крупнейшие эмитенты показали сильные результаты. Credit Suisse сообщил о прибыли в 1,57 млрд. швейцарских франков (на 29% больше, чем год назад) и выручке в 8,6 млрд (+11%); у Caterpillar прибыль снизилась втрое, однако оказалась лучше прогнозов; Boeing

показал рост прибыли на 17%, а продаж – на 1%; лучше прогнозов также оказалась отчетность Ford; Apple ‐ рост прибыли на 15%, а выручки – на 12%; Yahoo порадовала прибылью (+10%); у Wells Fargo прибыль подскочила почти вдвое, а продажи – на 28%.

Сдержали царящий на рынках оптимизм финпоказатели Microsoft, чья прибыль сократилась на 26%, а выручка – на 17% (намного хуже ожиданий, при этом продажи Windows и Office упали на десятки процентов). Хуже ожиданий оказались и отчетности McDonald’s и PepsiCo; слабые показатели также продемонстрировали American Express (прибыль упала вдвое, а выручка – на 20%) и Morgan Stanley (показавший убыток в 1,3 млрд. долларов и снижение выручки на 11%).

На этой неделе (в пятницу) инвесторы ожидают появления предварительных данных по ВВП США за второй квартал. По прогнозам, он должен снизиться на 1,5%.

Украинский рынок

На прошедшей неделе украинский рынок акций вновь увеличил свою капитализацию. Индекс ПФТС вырос на 4,61% до 414,04 пункта, а индекс Украинской Биржи (UX) взлетел на 8,8% (за две недели +15,97%) и составил 1043,76 пункта. Лидерами роста на ПФТС стали бумаги Авдеевского КХЗ (+16,53%), банка «Форум» (+16,18%), ДМЗ им. Петровского (+15,96%), Шахтоуправления «Покровское» (+15,59%), Ясиновского КХЗ (+14,46%) и «Укрнафты» (13,75%). Самыми торгуемыми были акции «Укрнафты», Алчевского меткомбината (+4,89%), Енакиевского метзавода (+12,82%) и «Захидэнерго» (+3,66%).

С точки зрения технического анализа важным событием прошлой недели стало пробитие уровня сопротивления в 1000 пунктов индексом UX (в понедельник) и закрепление индикатора выше данной отметки. Таким образом, можно ожидать дальнейшего движения индекса вверх от данного уровня.

Внутренний новостной фон на прошлой неделе был довольно позитивным. Однако инвесторов разочаровали отчетности за второй квартал банков Украины: «Укрсоцбанка» (чистая прибыль за январь-июнь составила 61,7 млн. грн., на 77% меньше прошлогоднего), «Райффайзен Банка Аваль» (чистый убыток за первое полугодие - 1,1 млрд. грн.) и «Родовид Банка» (чистый убыток за январь-июнь - 1,5 млрд. грн.). Также слабую отчетность показала энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» (убыток 149 млн. грн.). Тем не менее, котировки данных эмитентов в основном показали рост: «Укрсоцбанк» вырос на 7,37% (ПФТС), акции «Райффайзен Банка Аваль» поднялись на 8,79% (ПФТС), котировки «Родовид Банка» почти не изменились.

Прошедшая неделя также выдалась весьма успешной для металлургов. Во-первых, они продлили действие Меморандума о взаимопонимании с правительством, который предполагает льготы для отрасли. Во-вторых, на фоне растущего спроса со стороны азиатского региона ряд предприятий заявили о повышении цен на свою продукцию, а также о планируемом увеличении производственных показателей в июле-августе. Так, по итогам недели на ПФТС акции «Азовстали» выросли на 8,91%, ДМК им. Дзержинского – на 10,11%.

В отечественном автомобилестроении также наблюдаются позитивные сдвиги. В частности, возобновилось долгосрочное автомобильное кредитование корпорацией «УкрАВТО». При этом планируется увеличить продажи в кредит до 10%.

То есть можно констатировать, что в целом ничто не мешает украинскому рынку акций двигаться вверх.

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)