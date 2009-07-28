Эксперт: фондовый рынок упал вслед за гривней

Украинский фондовый рынок сегодня упал главным образом из-за резкого снижения курса гривни в сочетании с корректировкой европейских индексов.

Такое мнение выказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Кроме того, по его словам, «фиксация прибыли после двух недель ралли также сыграла важную роль в снижении рынка».

Как сообщил стратег, объемы торгов на обеих отечественных фондовых биржах сегодня были очень высокими, составив 14,2 млн. грн. при 591 сделке, причем подавляющее большинство из них проводились по акциям «Укрнафты». По его мнению, «интенсивная торговля акциями этой компании стала результатом фиксации прибыли при первых признаках спада на рынке, а также была обусловлена слабыми результатами компании в первом полугодии 2009 года».

К.ЛИТВИН отметил, что котировки «Укрнафты» за последние две недели выросли на 26% на надеждах по поводу выплаты дивидендов, превысив темпы роста рынка. «Укрнафта» и «Райффайзен Банк Аваль» на сегодняшних торгах потеряли больше всех: 3,6% и 3,8% соответственно, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС сегодня снизился на 0,68% – до 415,70 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 117,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,15% – до 1037,39 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 169 тыс. грн.