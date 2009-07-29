ГКЦБФР зарегистрировала акции «Нафтогаза»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Решение о регистрации было принято на заседании ГКЦБФР 28 июля т.г. на основании постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2009 года.

Напомним, Кабмин своим постановлением №765 от 22 июля т.г. рекомендовал Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотреть до 27 июля т.г. заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций с продлением до 30 ноября т.г. срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Кабинет Министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

По информации премьер-министра Украины, средства привлеченные в результате увеличения уставного капитала, будут направлены на выплату кредитов, закачку газа и "все другие цели, которые финансово перед собой ставит НАК".

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.