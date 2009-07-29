Продажа 73,37% акций Макеевского коксохима не состоялась

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) повторный конкурс по продаже 73,37% государственного пакета акций ОАО “Макеевский коксохимический завод” не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества “Ведомости приватизации” от 29 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества объявил конкурс по продаже ОАО “Макеевский коксохимический завод” 27 мая 2009 года. Начальная стоимость пакета составляла 32 млн. 800 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривалось, что доход (выручка) от реализации продукции на протяжении пяти лет должна составлять не менее чем: 1-й год — 387 млн. грн., 2-й — 406 млн. грн., 3-й — 426 млн. грн., 4-й — 447 млн. грн., 5-й — 470 млн. грн.; получение чистой прибыли на протяжении пяти лет в размере не менее чем: 1-й год — 500 тыс. грн., 2-й — 510 тыс. грн., 3-й— 520 тыс. грн., 4-й— 530 тыс. грн., 5-й — 550 тыс. грн.

Кроме того, покупатель должен был обеспечить погашение кредиторской задолженности в размере 2 млн. 224 тыс. грн.

В соответствии с информацией Фонда госимущества, убыток предприятия за І квартал 2009 года составил 6 тыс. грн., дебиторская задолженность – 84,5 тыс. грн., кредиторская задолженность – 49,2 тыс. грн.

Стоимость активов предприятия составляет 113 млн. 660 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Макеевский коксохимический завод» специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других видов коксохимической продукции.

В 2002 году арбитражный суд Донецкой области вынес решение о проведении санации Макеевского коксохимического завода.

В 2003 году Макеевский КХЗ и компания “Донецксталь-металлургический завод”, которая являлась основным кредитором завода, создали ООО “Макеевкокс”, в уставный фонд которого было передано основное производственное оборудование КХЗ.

97,293% акций ЗАО “Макеевкокс” владеет ЗАО “Донецксталь-метзавод”.

В мае 2007 года ЗАО “Макеевкокс” приобрело у Фонда государственного имущества Украины 25% акций ОАО “Макеевский коксохимический завод”.