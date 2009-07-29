Эксперт: фондовые рынки сориентируются на ВВП США

Основным ориентиром для дальнейшего направления движения фондовых рынков станут предварительные данные по ВВП США, которые выйдут в пятницу, 31 июля.

Такое мнение высказала УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, украинский рынок акций сегодня открылся снижением курсовой стоимости наиболее ликвидных бумаг. Помимо общего желания зафиксировать прибыль, распродажам способствовала отрицательная динамика американских фондовых фьючерсов и российских индексов, несмотря на то, что на европейских площадках наблюдался рост в среднем 1,3%, сообщила аналитик.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, новость о том, что Украине выделен очередной транш кредита МВФ, позволила несколько восстановить утерянные позиции, и основные фондовые индексы устремились вверх. Так, по состоянию на 13:00 индекс UX прибавил 0,05% до 1037,96 пункта, индекс ПФТС - 0,61% до 418,27 пункта, сказала она.

Аналитик сообщила, что «сегодня до открытия торгов в Штатах ожидается новая порция корпоративных отчетов, которые способны скорректировать ход торгов только в случае, если фактические значения будут значительно отличаться от прогнозируемых».По ее мнению, наиболее значимое влияние на движение фондовых рынков окажут статистические данные по заказам на товары длительного пользования в США.