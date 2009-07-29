Винница выплатила 157,8 тыс. грн. дохода по облигациям серии D

Винницкий городской совет своевременно, 29 июля, выплатил 157,8 тыс. грн. дохода за восьмой квартальный купонный период по своим облигациям серии D.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого горсовета Наталья ЛУЦЕНКО.

Согласно сообщению, проценты по облигациям выплачены через «Альфа-банк», который является лид-менеджером и платежным агентом выпуска. Доход по облигациям выплачен из расчета 10,55% годовых, или 26,30 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской совет 1 августа 2007 года разместил через уполномоченный «Альфа-банк» муниципальные облигации серии D на 6 млн. грн. Срок обращения облигаций этой серии – 884 дня (с 1 августа 2007 г. по 31 декабря 2009 г. включительно). Ставка доходности по облигациям серии D – 10,55% годовых.

Средства, вырученные от размещения облигаций, направлены на реконструкцию дорог Винницы.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал – 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО «Альфа-Банк» закончило первый квартал 2009 года с убытком 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».