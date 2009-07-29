Эксперт: дальнейший рост доходности ОВГЗ маловероятен

Исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК считает, что дальнейший рост доходности облигаций внутреннего государственного займа маловероятен.

В беседе с корреспондентом УНИАН он отметил, что «при определенном уровне риска доходность не имеет значения. Когда увидят, что ситуация настолько плохая, и что будет очень тяжело вернуть свои деньги, то при любой доходности никто не будет покупать, разве что в принудительном порядке. Но я думаю, это будет очень сложно сделать, особенно для банков, которые имеют западных акционеров».

По его словам, сегодня ОВГЗ частично покупают коммерческие банки, у которых сегодня сверхликвидность, а также иностранные банки, которые получили поддержку от западных материнских структур и которые не кредитуют экономику и частных заемщиков из-за рискованности подобных операций.

В тоже время Д.БОЯРЧУК отметил, что спрос на ОВГЗ не такой уж и значительный, учитывая уровень доходности ценных бумаг. Также он подчеркнул, что сегодня эмитируются в основном краткосрочные ОВГЗ.

Как сообщалось, 27 июля Министерство финансов привлекло в Государственный бюджет всего 10,17 млн. грн. против 399,57 млн. грн. неделей ранее. При этом средневзвешенная доходность ОВГЗ со сроком обращения 168 дней составила 21,34%. На аукционе 20 июля Минфин продавал ОВГЗ сроком обращения 91 день, 357 дней и 994 дня со средневзвешенным уровнем доходности 19,78%, 27,25% и 28% соответственно.

По мнению экспертов, текущая девальвация гривни на валютном рынке и отсутствие к продаже 3-4-месячных облигаций были основными причинами низкого спроса на государственные облигации на текущей неделе. Так, срок обращения самых коротких облигаций, предложенных на последнем аукционе, составлял 6 месяцев, в то время как на прошлой неделе правительство предлагало облигации со сроком погашения 3 месяца.

По данным НБУ, на 27 июля в обращении находились ОВГЗ на сумму 51 млрд. 333,74 млн. грн. против 50 млрд. 934,18 млн. грн.

Так, с 20 по 27 июля сумма ОВГЗ в портфеле НБУ уменьшилась на 3,69 млн. грн до 30 млрд. 110,45 млн. грн., сумма ОВГЗ у банков увеличилась на 412,4 млн. грн. - до 16 млрд. 811,81 млн. грн., у других держателей уменьшилась на 10,29 млн. грн. - до 4 млрд. 245,06 млн. грн., у нерезидентов увеличилась на 1,5 млн. грн. - до 166,43 млн. грн.