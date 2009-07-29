"Альфа-Банк" завершает сделку по выпуску еврооблигаций

"Альфа-Банк" завершает сделку по выпуску новых еврооблигаций со сроком погашения в 2012 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 23 июля состоялись Собрания держателей еврооблигаций ЗАО «Альфа-Банк» («Альфа-Банк») на общую сумму 345 млн. долл. с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенных Emerging Markets Structured Products B.V. ("Еврооблигации 2009"), и еврооблигаций "Альфа-Банка" на общую сумму 450 млн. долл. с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году ("Еврооблигации 2010"), выпущенных Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите ("Программа").

По данным пресс-службы, в результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех "Еврооблигаций 2009" и "Еврооблигаций 2010" на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13%, выплачиваемой ежеквартально, и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. "Еврооблигации 2012" будут выпущены в рамках Программы и будут погашаться равными частями, начиная со второго года.

В сообщении указывается, что, с учетом обмена трехлетних еврооблигаций "Альфа-Банка" со сроком погашения в 2011 году, которые будут выпущены в рамках Программы, на "Еврооблигации 2012", все существующие еврооблигации будут конвертированы в "Еврооблигации 2012" и сделка будет полностью завершена 5 августа (после обмена последнего выпуска).

В банке также сообщили, что "Еврооблигации 2012", выпущенные в результате предложений обмена, будут формировать отдельные выпуски до первой даты выплаты процентов, а после этого будут консолидированы в один выпуск. После консолидации общая сумма выпуска будет составлять 840,633 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

«Альфа-Банк» закончил І полугодие с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».