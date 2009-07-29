Эксперт: судьба еврооблигаций Нафтогаза остается неопределенной

Неопределенность относительно судьбы еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» в настоящее время сохраняется.

Такое мнение высказал УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, заявление и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО свидетельствует, что правительство оставляет за собой право дать задний ход процессу реструктуризации в случае резкой реакции рынка. На фоне информации о реструктуризации стоимость еврооблигаций «Нафтогаза» уже снизилась с 92% до 70%-75% от номинала, сообщил аналитик. По его оценкам, она имеет дальнейший потенциал падения.

При этом, добавил аналитик, «реструктуризация квазисуверенной задолженности усложнит для Украины и квазисуверенных заемщиков возвращение на первичный рынок в 2010 году, что должно учитываться правительством в процессе принятия решения».

Кроме того, С.ФУРСА считает еще одним негативным моментом реструктуризации усложнение реализации Брюсельских договоренностей с ЕС, поскольку раздел «Нафтогаза» на компании с разным видом операционной деятельности (добыча, транзит и торговля импортным газом) станет невозможным на срок обращения новых бумаг. По его мнению, правительство не готово к конфронтации с международными инвесторами, в том числе в процессе переговоров с МВФ.

Таким образом, аналитик рекомендует инвесторам «занять жесткую позицию в переговорах с правительством и добиваться либо погашения еврооблигаций в срок, либо максимально лояльных условий реструктуризации».

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегоднязаявил, что Министерство финансов планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долгов компании.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.