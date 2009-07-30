Astrum: украинский рынок акций вчера вырос на позитиве из Европы

Движение украинских фондовых площадок вчера сопровождалось в целом позитивной динамикой основных европейских индексов.

Такое мнение выказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что отечественный рынок акций в среду показал небольшой рост в ходе волатильных торгов. На Украинской бирже и ПФТС объем торгов был высоким, сообщил стратег.

В то же время, по мнению К. ЛИТВИНА, явных лидеров роста и падения среди ликвидных эмитентов вчера не было. При этом общее количество сделок на Украинской бирже дошло до 551, львиная доля которых прошла по акциям «Укрнафты», снова ставшей самой активно торгуемой компанией, отметил стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов повысился на 0,65% - до 418,40 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 649,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,25% – до 1039,97 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 980 тыс. грн.