АРТ-Капитал: на украинский рынок акций пришли крупные инвесторы

Рекордные объемы торгов свидетельствуют о том, что на украинский фондовый рынок пришли крупные инвесторы.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном УНИАН.

По словам аналитиков, вчера отечественный рынок акций нашел «точку равновесия», и фондовые площадки после резкого снижения в начале торгов смогли на закрытии оказаться в положительной зоне. Негативную внешнюю конъюнктуру помогла сгладить новость о выделении Украине третьего транша МВФ, который частично сможет покрыть дефицит бюджета и усилить национальную валюту.

В обзоре отмечается, что на УБ поддержку рынку оказали бумаги коксохимических предприятий – Ясиновский (+3,66%) и Авдеевский (+2,63%) коксохимы, а также акции Стахановского ВСЗ (+2,64%), «Мотор Сичи» (+2,3%), «Укртелекома» (+0,73%) и «Центрэнерго» (+1,23). Хуже рынка выглядели бумаги метталургов – «Азовстали» (-1,59%), и Алчевского МК (-1,77%) и банков – «Аваль» (- 0,59%) и «Укрсоцбанка» (-0,1%). Больше всего игроки вчера интересовались акциями «Укрнафты» (5,2 млн. грн.), Енакиевского МЗ (1,7 млн. грн. и Алчевского МК (1,7 млн.грн.).

Относительно «Укрнафты» аналитики констатируют, что несмотря на резкое снижение мировых цен на нефть (марка WTI вчера снизилась на 5,77% - до 63,35 долл. за барр.), бумаги компании просела всего на 0,27% (на УБ), при этом большую часть торговой сессии котировки акции находились в положительном ценовом коридоре. Из этого аналитики делают вывод, что на данный момент ценой «Укрнафты» движут ожидания инвесторов по поводу распределения дивидендов компании за 2006-2008 годы (собрание акционеров назначено на 14 августа), размер которых может составить 30-40% от текущей стоимости бумаги.