Рейтинги Киева и Харькова подтверждены

Рейтинговая служба Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга города Киева на уровне «ССС+»; прогноз — «негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданного УНИАН.

Рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 14 апреля 2009 г. До помещения в список CreditWatch прогноз по рейтингам был «Негативным».

Сдерживающее влияние на рейтинги Киева оказывают также ограниченная финансовая гибкость, развивающийся характер системы межбюджетных отношений, снижение доходов, негативно влияющее на исполнение бюджета, и условные обязательства, связанные с городскими предприятиями.

Положительное влияние на уровень рейтингов оказывает роль Киева как экономического и финансового центра Украины, относительно диверсифицированная экономика города с высоким, по меркам Украины, уровнем благосостояния, а также ожидаемая поддержка со стороны центрального правительства в пролонгации или рефинансировании краткосрочного долга Киева.

Прогноз «Негативный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Украины, а также структуру долга с высоким уровнем риска, низкие показатели ликвидности и ухудшение финансовых показателей города. Рейтинговый сценарий также учитывает наши ожидания того, что центральное правительство окажет городу своевременную поддержку в рефинансировании или продлении срока погашения кредита на сумму 750 млн гривен (дефолт по этому кредиту может привести к кросс-дефолту по еврооблигациям, выпущенным городом) в форме дополнительных межбюджетных перечислений и казначейских ссуд или окажет содействие в продлении срока погашения кредита.

«Недостаточные свидетельства готовности центрального правительства обеспечить продление срока погашения кредита или его погашение до декабря 2009 г. могут привести к понижению рейтинга Киева на несколько ступеней», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис Копейкин.

Понижение рейтинга может быть также обусловлено быстрым наращиванием краткосрочного долга и значительным ростом расходов на его обслуживание и погашение, превышающими наш прогноз на 2009-2010 гг. Негативные рейтинговые действия в отношении Украины также окажут дополнительное давление на рейтинги Киева.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с "Негативным" прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA-(ukr)". Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу – "Стабильный". Об этом говорится в сообщении размещенном на сайте Fitch.

Рейтинги учитывают ухудшение экономики города, уменьшение налоговых доходов и негибкость операционных расходов. В то же время рейтинги отражают приемлемые, но снижающиеся показатели исполнения бюджета города, отсутствие прямого долга и низкий уровень косвенного риска (долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch). "Негативный" прогноз обусловлен "Негативным" прогнозом по долгосрочным суверенным рейтингам, так как рейтинги города ограничены суверенными рейтингами.

Fitch ожидает, что операционная маржа города в 2009 г. будет составлять 5%-7%, понизившись с 10,9% в конце 2008 г. и 13,2% в конце 2007 г. В 2009 г. вероятно уменьшение операционных доходов, ввиду воздействия на экономику города со стороны глобального финансового кризиса и рецессии внутри страны. Однако дополнительные налоговые льготы, предоставляемые центральным правительством, должны частично компенсировать ожидаемое снижение операционного дохода. Профицит городского бюджета до движения долга сократился с 132,2 млн. грн. в 2007 г. до 75,7 млн. грн. в 2008 г.

Также отмечается, что со второго полугодия 2008 г. Харьков не имеет прямого долга, после того как город полностью погасил внутреннюю эмиссию трехлетних облигаций. Условные обязательства ограничены долгом небольшого числа коммунальных предприятий и остаются под жестким контролем. Таким образом, косвенный риск города сохраняется на управляемом уровне. Гибкость расходов Харькова в значительной мере сдерживается негибкими текущими трансфертами и оплатой труда в бюджетном секторе, которые составили 81% операционных расходов в 2007-2008 гг. В 2009 г. операционные расходы могут испытать на себе дальнейшее давление ввиду увеличения объема трансфертов, если к концу 2009 г. рецессия окажется более глубокой, чем ожидалось.